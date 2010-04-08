Маркевич: ФФУ до сих пор контракт со мной не подписала

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, который был назначен на эту должность 1 февраля, всё ещё не подписал контракт с федерацией футбола страны. «Контракт на самом деле не подписан. Зарплату за февраль федерация мне выплатила, тем не менее ситуация ненормальная. Раз меня назначили главным тренером, то должны были сразу подписать контракт. Так заведено всюду. Хотелось бы, чтобы прояснилась ситуация и с моими ассистентами, врачами, массажистами. Каким вообще будет обеспечение команды? Какие и за что премиальные? Главный тренер всё это должен знать. Пока же всё висит в воздухе. Наверное, была и моя ошибка, что я сразу всё не оговорил», - цитирует Маркевича издание Сегодня.