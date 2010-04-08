Платини: Я доволен подготовкой Харькова к Евро-2012

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини ознакомился в четверг с уровнем подготовки Харькова к предстоящему в 2012 году чемпионату Европы по футболу. Платини осмотрел объекты, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках подготовки к Евро-2012 – новый терминал аэропорта и стадион «Металлист», на котором прошла также и презентация Харькова, как одного из городов – хозяев финала чемпионата континента. Отвечая на вопросы журналистов, Платини отметил, что «доволен уровнем подготовки Харькова к проведению Евро-2012». При этом президент УЕФА отметил, что подготовка Украины к чемпионату – это комплекс мероприятий во всех четырех городах, определенных УЕФА местами проведения матчей финала чемпионата Европы. «В каждом городе имеются недостатки, которые надо устранить», – подчеркнул Платини.