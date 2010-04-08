Российский футбольный союз (РФС) разработал кодекс чести российского футбола. Документ состоит из 12 пунктов. Соблюдать кодекс, по задумке РФС, должны игроки, тренеры, работники и руководители клубов, спортивные чиновники, болельщики и журналисты, передает «Лента.ru». Кодекс опубликован на официальном сайте РФС. В качестве эпиграфа к кодексу приведены две цитаты - президента РФС Сергея Фурсенко, а также известного советского футболиста и футбольного руководителя Андрея Старостина. По словам Фурсенко, принять кодекс должны «все участники футбольного пространства», и только после принятия документа можно будет «добиться победных результатов». Каким образом планируется принять документ, не уточняется. В тексте документа всех, кто имеет отношение к футболу, призывают «осознать ответственность» за свой «труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре», уважать соперников, чтить традиции страны, знать историю российского футбола, отвергать грубость и хамство, а также презирать и отрицать нечестную игру - договорные матчи, применение допинга и подкуп судьи.