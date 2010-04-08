Европейские клубы заинтересовались лидером «Металлиста» Девичем

Ряд европейских клубов заинтересованы в услугах одного из лидеров харьковского «Металлиста» Марко Девича. За полузащитника «Металлиста» ведут борьбу «Хоффенхайм», «Гамбург», «Вольфсбург», голландский «Аякс» и действующий чемпион Бельгии «Стандарт». Фаворитом в гонке за игрока называют ФК «Хоффенхайм 1899». Этот клуб представляет бывшую деревню Хоффенхайм (население 3000 человек), которая ныне является районом города Зинсхайм, земля Баден-Вюртемберг. Команда играет в Бундеслиге с сезона-2008/09 и уже наделала много шума, пишет «Динамо»(Киев) от Шурика. «Хоффенхайм» закончил первый круг прошлого чемпионата на первом месте, но второй части первенства сдал позиции. После зимней паузы у подопечных Ральфа Рангника начался спад. В итоге в свой дебютный сезон команда закончила на 7 месте. С «Металлистом» Марко Девич выиграл бронзовые медали, а также титул Лучшего бомбардира чемпионата Украины — 2007/08. В ноябре 2008 года дебютировал в составе сборной Украины. В нынешнем сезоне отметился семью голами.