Хоккей. В сборную России вызван 18-летний форвард

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков вызвал в команду 18-летнего нападающего Владимира Тарасенко, выступающего за клуб КХЛ «Сибирь» из Новосибирска. Планируется, что Тарасенко примет участие в двух товарищеских матчах с Италией, а также в Шведских хоккейных играх (этап Евротура). О приглашении Тарасенко в сборную России сообщил официальный «Сибири». На сайте Федерации хоккея России (ФХР) состав команды на Шведские хоккейные игры, которые пройдут с 29 апреля по 2 мая, пока не обнародован. Сайт «Сибири» отмечает, что Тарасенко приглашен в сборную на период с 18 апреля по 2 мая. О его участии в чемпионате мира речь пока не идет. Чемпионат мира по хоккею 2010 года пройдет с 7 по 23 мая в Германии. На первом групповом этапе соперниками сборной России будут команды Словакии, Казахстана и Белоруссии. Матчи россиян с этими соперниками состоятся соответственно 9, 11 и 13 мая.