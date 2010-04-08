Лапин: Сосновский должен выйти против Кличко голодным

Гражданин Польши, родившийся в Архангельске, Федор Лапин, рассказал о шансах Альберта Сосновского в поединке против чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко, который состоится 29 мая в Германии. «Альберт должен выйти на ринг голодным. Для него это шанс всей жизни. Шанс стать не просто претендентом-однодневкой, а чемпионом мира по самой престижной мировой боксер-ской версии. Выиграть пояс, которым в свое время владели Мохаммед Али, Леннокс Льюис и Майк Тайсон. Для этого нужно победить Виталия Кличко, который сейчас наряду с братом полностью контролирует хэвивейт — это очевидно любому специалисту. Да, Виталий — фаворит. Но если у Альберта будет хоть один шанс, поверьте, он его использует», – цитирует Лапина Sports.ru со ссылкой на издание «Спорт день за днем».