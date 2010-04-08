Бокс. Дмитренко: Хочу выйти на ринг в андеркарте боя Чагаев-Миен

Супертяжеловес Александр Дмитренко заявил, что хочет летом провести бой за титул EBU. «Пауза действительно получилась большая, но я не прекращал тренировок. Собираюсь выйти на ринг 22 мая в Ростоке в андеркарте боя между Русланом Чагаевым и Кали Миеном. Правда, имя моего соперника станет известно позже. 9 апреля в Англии Одли Харрисон боксирует с Майклом Спроттом за титул чемпиона Европы, и я как официальный претендент на это звание намерен уже в июле встретиться с победителем поединка Харрисон – Спротт», — цитирует Дмитренко SPORTBOX.ru.