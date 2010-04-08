«Интер» могут лишить чемпионского титула сезона 2005/2006

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Джанкарло Абете вновь пообещал обсудить последние подробности коррупционного скандала четырехлетней давности после рассмотрения дела, которое проходит в Неаполе. Накануне La Gazzetta dello Sport сообщила, что Абете и главный прокурор FIGC Стефано Палацци дожидаются последнего слушания дела, намеченного на 13 апреля, чтобы решить вопрос о том, стоит ли проводить новое расследование скандала 2006 года. Адвокат экс-президента туринского «Ювентуса» Лучано Моджи, главного фигуранта скандала, заявил, что миланский «Интер», которому было отдано «скудетто» в том сезоне, также причастен к давлению на судей с целью достижения необходимого результата. «Мы обязательно вновь прослушаем кассеты с телефонными переговорами, – заверил Абете. – Это часть моей работы в качестве президента FIGC». Накануне издание Tuttosport запустило петицию с требованием признать незаконным чемпионство «Интера» в сезоне-2005/06.