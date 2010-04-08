Хоккей. Шестерых игроков выгнали из команды за избиение тренера

Словенский хоккейный клуб «Акрони» отчислил шестерых игроков, которые избили главного тренера команды американца Майка Посму. Хоккеисты напали на 42-летнего наставника в минувший уик-энд, когда команда праздновала победу в чемпионате страны, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Имена игроков, избивших Посму, не называются. На официальном сайте «Акрони» подчеркивается, что контракты с шестью хоккеистами уже разорваны. По данным местных СМИ, игроки, напавшие на тренера, находились в состоянии алкогольного опьянения. О причинах инцидента ничего неизвестно. Посма избежал серьезных травм и, по неподтвержденным данным, уже покинул Словению. Американский тренер возглавил «Акрони» в 2009 году. На сайте клуба отмечается, что переговоры о продлении контракта с наставником приостановлены.