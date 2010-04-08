Формула-1. «Ferrari» хочет продлить контракт с Массой

Руководитель «Ferrari» Стефано Доменикали заявил, что, несмотря на слухи о переходе Роберта Кубицы в команду в сезоне-2011, Скудерия довольна своим нынешним составом и хочет продлить контракт с Фелипе Массой. Действующее соглашение Массы с итальянской командой заканчивается в сезоне-2010. «Мы хотели бы продолжить сотрудничество с Фелипе», - цитирует Доменикали Sports.ru со ссылкой на Sport Bild. Ранее французское издание «AutoHebdo» сообщило о возможности того, что в 2011 году Роберт Кубица станет партнером Фернандо Алонсо в «Ferrari».