Алиев: Рассчитываю сыграть во всех трех летних матчах сборной Украины

Полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своей жизни в Москве, а также о предстоящем матче с «Зенитом». «Поселился в жилищном комплексе «Золотые ключи-2», что на Воробьевых горах. Пока езжу по городу на такси, а на базу меня подвозит Ренат Янбаев. Мы с ним почти соседи. На дорогу уходит полчаса. До стадиона добираться дольше, но там мы тренируемся редко. Поэтому при выборе квартиры ориентировались на ее удаленность от клубной базы. Если сравнивать базы «Локомотива» и киевского «Динамо», то у базы «Локо» только один минус – количество полей. Их всего два, тогда как в Конча-Заспе семь полей, в том числе два с искусственным покрытием. А так в Баковке есть все, что нужно футболистам для тренировок и восстановления. Вполне современная база. Летом у сборной Украины запланированы три матча. Я рассчитываю в них сыграть. А потом съезжу на недельку с семьей куда-нибудь на море. На ЧМ-2010 болеть буду за Нигерию и Гану, где выступают мои одноклубники Питер Одемвинги и Хамину Драман. Желаю им пройти как можно дальше по турнирной сетке, а то и выиграть в финале. Чем черт не шутит! Футбол непредсказуем. Есть, конечно, фавориты – Испания, Бразилия, Аргентина. Но это вовсе не значит, что медали разыграют именно эти сборные. У «Зенита» прекрасный подбор игроков во всех линиях, что не может не вызывать уважения. Кроме того, я знаю, какое давление на гостей оказывают в Санкт-Петербурге местные болельщики. Поэтому нам нужно гнуть свою линию, не обращая внимания на трибуны. Если это получится, результат матча будет для «Локомотива» положительным», – цитирует Алиева Sports.ru со ссылкой на Bobsoccer.ru.