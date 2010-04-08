Платини сильно впечатлила реконструкция НСК «Олимпийский»

Президент УЕФА Мишель Платини впечатлен ходом реконструкции Национального спортивного комплекса (НСК) «Олимпийский» в Киеве, сообщил главный инженер АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» (Киев), выступающей генеральным подрядчиком реконструкции стадиона» Александр Галицкий. «Мишель Платини уже ознакомился с ходом реконструкции стадиона. Он откровенно был впечатлен тем, что сегодня увидел - это большое количество работников на стадионе, большое количество выполненных работ, темпы строительства, техники», - сказал он. Александр Галицкий отметил, что в ходе первого визита на стадион примерно год назад Мишель Платини увидел работы по разборке старых сооружений и конструкций, передает Интерфакс-Украина. «Если в 2009 году президент УЕФА встречался со строителями НСК «Олимпийский» и сказал, что мы пока занимается демонтажем стадиона, и тогда мы действительно занимались разборкой сооружений и конструкций, то сегодня он увидел уже новую VIP-зону на месте, где тогда проводился демонтаж. Это произошло за 12 месяцев. Сегодня мы вышли из земли, обустроили фундамент, подняли два этажа и работаем над третьим этажом», - сказал главный инженер «Киевгорстроя». Правительство Украины 22 июня прошлого года утвердило проект и титул реконструкции НСК «Олимпийский», предусматривающие финансирование всех строительных работ по реконструкции в размере 2,114 млрд грн. При этом в случае необходимости эта цифра может быть скорректирована. После ввода в эксплуатацию стадиона в июне 2011 года НСК «Олимпийский», являющийся главной ареной Чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине, получит статус стадиона категории «элит».