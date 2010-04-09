Президент футбольного клуба спас жизнь своему игроку

Президент софийской «Славии» Вентсислав Стефанов спас жизнь игрока молодежного состава своей команды прямо во время матча. После столкновения с соперником футболист клуба Радомир Ников упал и потерял сознание, однако судья не остановил игру. Ников потерял сознание и не подавал признаков жизни до тех пор пока ему не оказал первую помощь президент клуба «Славии». «Я увидел, что парню плохо. Я не стал требовать никакого разрешения от официальных лиц, чтобы выйти на поле. Ни секунды не колебался в тот момент, однако я бы не задумывался и в любом другом подобной случае. Даже если он не касался бы игроков «Славии», – сказал Стефанов.