Лига Европы. Результаты матчей ¼ финала

Мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль» по итогам прошедших в четверг матчей вышли в полуфинальную стадию Лиги Европы, сообщается на сайте УЕФА. «Атлетико» сыграл дома вничью 0:0 с «Валенсией» и пробился в полуфинал, поскольку первый матч между командами закончился со счетом 2:2. «Ливерпуль» в свою очередь уверенно переиграл на домашнем поле португальскую "Бенфику" 4:1. Тем временем «Гамбург» обыграл на выезде бельгийский «Стандард» 3:1, а «Фулхэм» в гостях выиграл у «Вольфсбурга» 1:0. Таким образом, немецкая и английская команды получили право выступить в полуфинале турнира. Матчи «Атлетико» - «Ливерпуль» и «Гамбург» - «Фулхэм» за выход в финал Лиги Европы пройдут 22 и 29 апреля. Первую полуфинальную встречу мадридцы проведут дома, а англичане - на выезде. Финал турнира будет сыгран 12 мая в Гамбурге. Напомним, «Вольфсбург» ранее остановил казанский «Рубин» на этапе 1/8 финала. Первый матч команд в Казани завершился со счетом 1:1, однако в Германии хозяева обыграли казанцев 2:1 в дополнительное время.