Московское «Динамо» победило «Ювентус» в борьбе за форварда топ-уровня

ФК Динамо-Москва официально информирует о подписании контракта с форвардом топ-уровня, который пополнит команду летом. Об этом сообщает официальный сайт ФК «Динамо» (Москва). «В последнее время мы сосредоточили усилия на покупке первоклассного футболиста в линию атаки. Это было нашей приоритетной целью, и мы ее достигли. На сегодня подписан контракт с игроком одного из ведущих клубов Европы», - рассказал спортивный директор ФК Динамо-Москва Константин Сарсания. «До последнего момента сохранялась вероятность того, что трансфер состоится уже сейчас, но, к сожалению, нынешний клуб футболиста категорически отказался отпускать его в апреле, так как борется за высокие места в национальном первенстве и не готов на финише расстаться с одним из своих лидеров. Нападающий присоединится к Динамо летом», - добавил он. «Имя новичка мы сейчас не называем по взаимной договоренности во избежание негативной реакции болельщиков команды, за которую он сейчас выступает», - подчеркнул Сарсания. По сведениям «Спорт Экспресса», речь идет о форварде немецкого «Шальке» Кевине Кураньи. Помимо бело-голубых на него, напомним, также претендовал «Ювентус». Туринцы предлагали нападающему 15 млн евро за четырехлетний контракт. Однако москвичи сумели эту сумму перебить: по информации наших немецких коллег, речь идет о 5 млн евро в год. Правда, на какой срок динамовцы подписали соглашение с 28-летним футболистом сборной Германии, пока не разглашается. Однако уже 1 августа, когда в России вновь откроется трансферное окно, «Динамо» сможет заявить Кураньи для участия в чемпионате.