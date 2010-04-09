Арум: Кличко обязан провести защиту против Питера

Промоутер Боб Арум заявил, что экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Сэмюэл Питер, занимающий сейчас второе место в рейтинге IBF, готов и хочет встретиться с чемпионом этой организации Владимиром Кличко, сообщает Fightnews.com. Арум указал, что Кличко не проводил обязательных защит титула IBF уже три года - с апреля 2007. «Если Поветкин не согласится на бой, Кличко обязан провести защиту против Сэмюэла Питера, - сказал промоутер. - Мы планируем добиваться этого (от IBF)». Заявление Арума может быть связано с появившимися в последние дни слухами о том, что чемпион WBA Дэвид Хэй планирует выкупить у Александра Поветкина право на первоочередную встречу с Владимиром Кличко. Называлась даже точная сумма отступных, которые британец готов заплатить обязательному претенденту IBF - 700 тысяч евро. Однако менеджер Поветкина не подтвердил эти слухи, сообщив, что никаких предложений от Хэя они не получали. Напомним, один из руководителей Международной федерации бокса (IBF) Линдси Таккер рассказал об организации поединка по защите титула Чемпиона мира в супертяжелом весе между действующим лидером украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.