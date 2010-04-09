Роналдо: Мы с Месси очень отличаемся друг от друга

Футболист мадридского «Реала» Криштиано Роналдо встретился с представителями СМИ перед субботним Классико с «Барселоной», передает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. Португальский футболист заявил, что эта игра не будет дуэлью между ним и Лионелем Месси, как считают многие. «Месси прекрасно играет в этом сезоне, а я стараюсь делать свою работу как можно лучше и для блага команды. Я доволен своей игрой в моем первом сезоне в Испании и уверен, что в последующие годы вновь буду среди лучших игроков Ла лиги». «Весь мир говорит о дуэли между мной и Месси в предстоящем матче. Однако он не будет противостоянием отдельных индивидуальностей; две команды будут играть друг с другом. Что же касается сравнений между мной и Месси, то должен сказать, что как футболисты мы очень отличаемся друг от друга», - заявил Роналдо. Футболист сборной Португалии заявил также, что очень хотел бы получить мяч первого для себя Классико на Сантьяго Бернабеу. В субботу, 10 апреля, в испанской Примере состоится всеми ожидаемое Эль Классико.