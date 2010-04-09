Хэй: Если бой с Кличко не состоится, возможен вариант с Валуевым

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Дэвид Хэй не исключает возможности проведения матча-реванша с россиянином Николаем Валуевым, у которого он отобрал титул в декабре 2009 года. «Если бой с Виталием или Владимиром не состоится, то бой с Валуевым возможен. Я убеждён, что если мы вновь встретимся, то я нокаутирую его. Лучшим боем для меня стал бы поединок с одним из братьев Кличко. С любым, который доступен. Я знаю, что у Владимира очень эффективный джеб. Но он уже показывал во многих поединках, что как только что-то идёт не так, то он находит способ остановить поединок. То же самое с Виталием. Когда ему становится трудно, то он ссылается на травмы и снимается с поединка. Я найду способ заставить их уйти», — цитирует Хэя Чемпионат.ру со ссылкой на Boxingscene.com.