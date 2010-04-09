Формула-1. Как только позволит машина, Шумахер начнет побеждать

Руководитель автоcпортивного отделения «Мерседеса» Норберт Хауг считает, что слабые результаты Михаэля Шумахера в первых гонках сезона-2010 вызваны внешними факторами, а не плохой формой гонщика. «Как только позволит машина, Михаэль начнет побеждать. Знаю, что он мотивирован, и, при этом, знает, чего хочет и что реально может. И мы это знаем. У него ясные представления, и он испытывает удовольствие от своей профессии. Настоящие поклонники разбираются в ситуации и понимают, что происходит. Оба раза причина неудачи была не в Михаэле. Поэтому у него пока так мало очков. Что касается Нико, то он проделал великолепную работу во всех трех гонках», – цитирует Хауга Motorsport-Total.