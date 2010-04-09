Дериземля: Вчера принял решение остаться в биатлоне

Украинский биатлонист Андрей Дериземля продолжит спортивную карьеру и, возможно, выступит на Олимпиаде в Сочи. Ранее он говорил о возможном завершении карьеры в конце прошедшего сезона. «Окончательно принял решение остаться в биатлоне буквально вчера. Позвонили из федерации, тогда я и сообщил, что остаюсь. Хотя подумывать о продолжении карьеры начал еще со времени последнего этапа Кубка мира в российском Ханты-Мансийске. Тогда мне в спринте удалось занять третье место – и я понял, что могу еще выступать на высоком уровне. Жена и тренер Николай Зоц убеждали, что стоит остаться. Если бы закончил сейчас, то сложно было бы осознавать, что не достиг максимума. Появилось бы чувство недосказанности, что ли. Возможно, задержусь в спорте и до Олимпиады в Сочи. Это будет зависеть, как пойдут результаты в следующем сезоне. Хочу плотнее заняться стрельбой, потому что физически чувствую себя и так хорошо. Во время подготовительного процесса планирую снимать свою стрельбу, чтобы потом проанализировать и попытаться исправить», – приводит слова Дериземли «Газета по-киевски».