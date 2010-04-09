Дзюдо. Кубок Европы пройдет в Твери

Кубок Европы по дзюдо «Тверские надежды» стартует в субботу в Твери, сообщил представитель областного комитета по физической культуре и спорту. «Участие в турнире подтвердили спортсмены из Армении, Белоруссии, Хорватии, Германии, Великобритании, Молдавии, Польши, Португалии и России. Тверская область выставит 17 лучших спортсменов региона», – рассказал представитель. По его словам, в турнире примут участие более 300 юношей и девушек в возрасте до 16 лет. Соревнования будут проводиться два дня в 17 весовых категориях. «Кубок Европы по дзюдо «Тверские надежды» проводится Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, Европейским Союзом дзюдо, Федерацией дзюдо России и администрацией Тверской области», – отметил представитель облспорткомитета. Он уточнил, что завершатся соревнования в воскресенье, 11 апреля. «Международный юношеский турнир по дзюдо «Тверские надежды» проводится в городе Твери в 21 раз. В статусе Кубка Европы в этом году он проводится впервые», – добавил он.