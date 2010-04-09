Зарплата Алонсо составляет 25 миллионов евро в год

Немецкое издание Auto Motor und Sport подсчитало зарплаты некоторых гонщиков «Формулы-1». Больше всех в настоящий момент получает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий за «Феррари». Зарплата испанца составляет 25 млн евро в год, однако эти деньги выплачивает гонщику банк Santander. Гонщик «Мерседеса» Михаэль Шумахер получает 21 млн евро в год, однако немецкая конюшня окупает расходы маркетинговой привлекательностью семикратного чемпиона мира. Без Шумахера, по мнению AMuS, такие компании как Petronas, Monster Energy или Autonomy вряд ли бы заключили спонсорские соглашения с «серебряными стрелами». Чемпион мира 2008 года Льюис Хэмилтон зарабатывает примерно 13 млн евро в год, что, конечно, значительно отличается от зарплат Шумахера и Алонсо. Однако следует вспомнить, что в 2007 году Льюис заработал в «Макларене» лишь 1 млн евро. Чуть меньше – около 12 млн евро – получают пилот «Феррари» и лидер нынешнего чемпионата мира Фелипе Масса, а также звезда «Ред Булл» Себастьян Феттель. Стоит отметить, что 17 млн евро в этом году заработает Кими Райкконен – именно такую сумму в качестве отступных заплатила финну Скудерия, чтобы подписать на его место Алонсо. sports.ru