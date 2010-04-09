Ф/катание. Навка и Жулин разводятся

Знаменитый тренер по фигурному катанию Александр Жулин и олимпийская чемпионка Татьяна Навка готовятся к разводу. Александр Жулин признался, что он и Татьяна уже подготовили документы на развод. Пара вернулась из Америки в Россию в 2007 году ради участия в шоу «Ледниковый период». Именно этот момент стал переломным в жизни супругов. Сначала за кулисами проекта, а потом и по всей стране стали активно обсуждаться отношения Татьяны со своим партнером по ледовому шоу актером Маратом Башаровым. Тогда гражданская супруга Марата Лиза Круцко откровенно на всю страну заявила, что отпускает мужа к Татьяне. Однако сама фигуристка не торопилась делать громких заявлений. Пока публика гадала, кому же все-таки на самом деле принадлежит сердце красавицы — Александру Жулину или Марату Башарову, Татьяна, кажется, осталась и вовсе одна. Коллеги по ледовой сцене уверяют, что сегодня отношения Татьяны и Марата больше напоминают дружеские, пишет «Советский спорт». А Александр Жулин , еще месяц назад стойко заявлявший прессе: «Мы с Татьяной по-прежнему муж и жена!» — неожиданно признался, что их семье – конец. По всей видимости, свое 35-летие, которое чемпионка будет праздновать 13 апреля, она встретит в новом для себя статусе завидной невесты. «Я бы пожелал Тане, чтобы исполнилось все, что она задумала. Поскольку дело в наших отношениях идет к разводу, еще могу пожелать найти свое счастье и любовь. Остальное — слишком личные моменты. А о личном мы с Таней не говорим», — сказал Жулин в преддверии дня рождения Навки.