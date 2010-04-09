Берлускони раскритиковал Леонардо

Владелец итальянского клуба «Милан» Сильвио Берлускони раскритиковал работу Леонардо на посту главного тренера команды. Это заявление может стать предвестником увольнения бразильского специалиста в конце сезона. Напомним, премьер-министр не в первый раз проявляет недовольство результатами и игрой команды, которая занимает третью строчку в чемпионате Италии, отставая от лидера на три очка. «Я заметил, что нападающие «Милана» располагаются слишком глубоко, сказал Берлускони. - Как они будут забивать голы, находясь так далеко от чужой штрафной? У команды должно быть несколько атакующих моделей. Нельзя играть всегда по одной и той же схеме». Ответных комментариев Леонардо пока не последовало. Turnir.com.ua со ссылкой на footballpress.net