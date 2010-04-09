Навратилова выступит в роли комментатора

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова, у которой на днях был обнаружен рак груди, рассказала, что будет комментатором на матчах «Ролан Гаррос», несмотря на то, что будет в это время проходить курс лучевой терапии. «Моя жизнь не изменилась, не считая того, что мне придется провести шесть недель на одном месте для прохождения курса лучевой терапии. Я по-прежнему играю в хоккей, в эти выходные играю в теннис, и я буду комментировать матчи «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» для Tennis Channel», – цитирует Навратилову Reuters.