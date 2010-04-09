Тимощук: В матчах с «Интером» ЦСКА не хватило опыта и везения

Полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук высказал мнение о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов. «Про ЦСКА в Германии если и писали, то только накануне жеребьевки, как про одного из вероятных наших соперников. Насколько выход в четвертьфинал был неожиданным – право судить каждому. По двум матчам с «Севильей» футболисты ЦСКА продемонстрировали стабильный и организованный футбол, победили соперника на выезде, поэтому по праву прошли в следующий раунд плей-офф. ЦСКА обладает достаточным игровым опытом в Европе, команда прошла «Севилью» – хороший европейский клуб. Но в четвертьфинале дважды уступила с минимальным счетом 0:1 «Интеру». Возможно, российской команде просто не хватило опыта, а где-то и везения. В любом случаи, ЦСКА – хорошая команда, которая еще покажет себя в Европе. Мы готовы были играть с любым соперником, которого определяет жребий. Хотя мне виза для въезда в Россию была не нужна, накануне жеребьевки у всех остальных игроков и тренерского штаба были собраны паспорта для оформления российской визы. Вряд ли стоит здесь искать какую-то подоплеку, все объясняется просто – жеребьевка была в пятницу, а первый матч игрался уже в середине следующей недели. Просто хотели избежать излишней спешки, если бы пришлось лететь в Москву, ведь все остальные клубы представляют ЕС», – цитирует Тимощука Bobsoccer.ru.