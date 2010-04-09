Надаль станет лицом рекламной кампании ракеток Pure Drive от Babolat

Французская фирма по производству теннисного инвентаря Babolat в честь своего 135-го дня рождения выпустит ограниченную партию красных ракеток Pure Drive и сумки для них. «Лицом» рекламной кампании станет испанец Рафаэль Надаль. Теннисист давно сотрудничает с Babolat, но играет ракеткой не Pure drive, а Aeropro drive. Во время Открытого чемпионата Франции Надаль будет выходить на корт с красной сумкой – точно такой же, которую можно будет приобрести в магазине. В продаже красные ракетки и сумки появятся в мае, сообщает РИА «Новости». Отметим, что кроме Надаля, ракетками французской фирмы играют Энди Роддик, Карлос Мойя и Жюльен Беннето.