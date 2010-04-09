Букмекеры считают Эвандера Холифилда фаворитом в поединке против Франсуа Боты

Букмекерские конторы мира считают бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандеоа Холифилда фаворитом в поединке против обладателя титула WBF Франсуа Боты, который состоится 10 апреля в США. Контора William Hill дает коэффициент на победу Холифилда 1.40 (досрочно – 4.00, решением судей – 1.91), победу Боты – 2.75 (досрочно – 7.50, решением судей – 4.00), , ничью – 26.00. В bwin ставки на победу Холифилда принимаются с коэффициентом 1.33, победу Боты – 3.25, ничью – 23.00. В российской конторе «Марафон» коэффициент на победу Холифилда 1.35, победу Боты – 3.1-, ничью – 21.00. Продолжительность боя: c 1 по 10 раунд – 2.9, c 11 по 12 раунд – 1.35 Полный бой: да – 1.42, нет – 2.65 sports.ru