Стюард: Бой с Сосновским для Кличко – промежуточный. Чтобы не простаивать.

Тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард рассказал о бое Виталий Кличко – Альберт Сосновский, который состоится 29 мая. «У Виталия просто возникла проблема с соперником — Николай Валуев не согласился на его условия, — цитирует Стюарда SPORTBOX.ru. — Но всем чемпионам в супертяжелом весе приходилось встречаться с соперниками вроде Сосновского. Не каждый же раз удается проводить супербой. Виталий за последнее время победил Сэма Питера, Хуана Карлоса Гомеса, известного в Америке Криса Арреолу. Поскольку бой с Дэвидом Хэем в прошлом году сорвался, а британец недавно проводил обязательную защиту против Джона Руиса, Кличко-старший, чтобы не простаивать, решил провести промежуточный бой».