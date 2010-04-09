Хоккей. Быков огласил состав сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков вызвал в команду девять новичков для подготовки к товарищеским матчам с Италией, которые состоятся 23 и 24 апреля. Всего Быков включил в состав трех вратарей, девять защитников и 14 нападающих, которые представляют клубы КХЛ и НХЛ, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). После товарищеских матчей с Италией сборная России примет участие в Шведских хоккейных играх - последнем этапе Евротура. Этот турнир пройдет с 29 апреля по 2 мая. Затем команда продолжит подготовку к чемпионату мира, который состоится 7-23 мая в Германии. Состав сборной России по хоккею на товарищеские матчи с Италией Вратари: Василий Кошечкин (Металлург Мг), Антон Худобин (Миннесота Уайлд, НХЛ), Сергей Бобровский (Металлург Нк). Защитники: Дмитрий Куликов (Флорида Пантерс, НХЛ), Виталий Атюшов, Евгений Бирюков (оба - Металлург Мг), Константин Корнеев (ЦСКА), Денис Куляш (Авангард), Денис Денисов, Дмитрий Воробьев (оба - Динамо М), Евгений Рясенский, Николай Белов (оба - Нефтехимик). Нападающие: Максим Афиногенов, Евгений Артюхин (оба - Атланта Трэшерс, НХЛ), Николай Кулемин (Торонто Мейпл Лифс, НХЛ), Артем Анисимов (Нью-Йорк Рейнджерс, НХЛ), Владимир Тарасенко (Сибирь), Никита Филатов, Денис Паршин (оба - ЦСКА), Константин Горовиков, Максим Рыбин, Олег Сапрыкин (все - СКА), Евгений Скачков (Трактор), Антон Крысанов (Динамо М), Михаил Варнаков (Торпедо), Александр Свитов (Авангард).