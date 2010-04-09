Украдены деньги из призового фонда чемпионата Норвегии по биатлону

В Норвегии украдена часть призового фонда проходящего чемпионата страны. На банкнотах с купюрами не были указана их принадлежность к чемпионату Норвегии, и они находились в Королевском центре искусств, где проходит выставка Гейра Олсена. По словам организаторов, похитители унесли с собой 10-12 тысяч крон. «Какое безобразие, что кто-то пытается помешать проведению такого мероприятия на добровольной основе», – приводит слова исполнительного директора чемпионата Арне Росте официальный сайт соревнований. sports.ru