Наставника «Зенита» подозревают в участии в коррупционных скандалах

Наставник питерского «Зенита» Лучано Спаллетти может быть замешан в коррупционном скандале в итальянском футболе четырехлетней давности, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на издание Football-Italia. По инициативе главного виновника скандала - тогдашнего генерального директора туринского «Ювентуса» Лучано Моджи - были открыты новые подробности дела. В 2006 году Моджи, организовавший назначение «нужных» судей на матчи «Юве» с помощью своего давнего друга Паоло Бергамо, отвечавшего за назначение арбитров на матчи серии А, ушел со своего поста, а с команды, отправленной в серию В, были сняты два титула чемпиона Италии. «Милан», «Лацио», «Реджина» и «Фиорентина» понесли менее суровые наказания. Новые слушания по делу назначены на 13 апреля. По мнению адвоката Моджи Паоло Трофино, дело «рассыпается», поскольку после обнародования новых записей телефонных переговоров становится понятно, что директора многих других клубов поступали так же, как и его подзащитный. Накануне были расшифрованы записи, ранее проигнорированные судом. В частности, выяснилось, что Спаллетти, в 2005 году возглавлявший «Удинезе», также вел переговоры с Бергамо. «Если не случится ничего неожиданного, то я выбрал для вас лайнсмена. Мы отправляем вам Писакрету, который для нас является номером один, и Гризелли, который является номером один в этом сезоне, поэтому вы полностью защищены», - приводит издание слова Бергамо из телефонного диалога со Спаллетти. В конце этого разговора Бергамо пожелал Спаллетти удачи, завершив общение фразой: «Давай, мы можем это сделать». «Один из главных пунктов обвинения состоит в том, что Моджи был главой организации, однако теперь видно, что многие другие главы клубов пользовались услугами Бергамо. С учетом новых обстоятельств важна не только процедурная сторона дела, но и моральная», - заявил Трофино.