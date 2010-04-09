«Шахтер» возвращает Кубок УЕФА

Кубок УЕФА, завоеванный «Шахтером» в прошлом сезоне, отправляется в Гамбург. Почти год второй по значимости европейский трофей находился в распоряжении «горняков». За это время он успел попутешествовать по всей Украине, его увидели и с ним сфотографировались тысячи болельщиков. Но… этот приз - переходящий, а значит, пришло время вернуть чашу УЕФА. В понедельник, 12 апреля, делегация «Шахтера» отправится в Гамбург, чтобы торжественно передать городу, принимающему финал Лиги Европы, главный трофей турнира. В состав делегации войдут генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, главный тренер «горняков» Мирча Луческу и несколько футболистов. Сама церемония состоится 13 апреля на рыбном рынке Гамбурга в 14:00 по украинскому времени. Выполнив свой долг перед УЕФА, «горняки» прямиком отправятся во Львов, где 15 апреля подопечным Мирчи Луческу предстоит встреча с «Карпатами». shakhtar.com