Нико Росберг: «Трасса в Шанхае – приятный вызов для гонщиков»

Пилот «Мерседеса» Нико Росберг признался, что ему нравится трасса в Шанхае, где в конце следующей недели состоится Гран-при Китая. «Трасса в Шанхае – это приятный вызов для гонщиков. Благодаря двум длинным прямым, имеются хорошие возможности для обгонов, кроме того, тут много разнообразных поворотов, особенно высокоскоростных. В сравнении с предыдущими тремя гонками, погода в Китае будет прохладнее и, возможно, окажется непредсказуемой. Так что уик-энд обещает стать интересным. Тут замечательные болельщики, а сам Шанхай – отличный город. Так что я всегда радуюсь, когда приезжаю сюда на гонку. Здорово было заработать первый подиум для команды в Малайзии, и теперь я надеюсь на еще одно стабильное выступление в Китае», – цитирует Росберга пресс-служба «Мерседеса». sports.ru