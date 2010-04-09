Формула-1. Назван самый высокооплачиваемый пилот

Пилот «Ferrari» Фернандо Алонсо является самым высокооплачиваемым пилотом Формулы-1 в сезоне-2010. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Auto Motor und Sport, его зарплата составляет ? 25 миллионов. Его напарник Фелипе Масса получает ? 12 миллионов. Кроме того, издание отмечает, что Кими Райкконен получил ? 17 миллионов отступных после разрыва контракта с «Ferrari». Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер получит за 2010 год ? 21 миллион, Льюис Хэмилтон - 13 миллионов, а Себастьян Феттель - 12. Также отмечается, что зарплата пилота «Renault» Роберта Кубицы составляет ? 9 миллионов. Что касается его напарника Виталия Петрова, то издание подтверждает, что россиянин должен привлекать спонсоров для оплаты своего места, но при этом его зарплата составляет примерно ? 1 миллион.