Спаллетти («Зенит»): Алиев показал себя очень хорошим игроком

Главный тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти поделился мнением о сопернике по пятому чемпионата России – московском «Локомотиве». «У них в передней линии есть очень сильные игроки. В атакующей игре у них очень мощная команда, – приводит слова итальянского специалиста официальный сайт клуба. – Есть Одемвинги, которого я неплохо знаю. Будет играть Алиев или нет, они будут действовать в атаке во всю силу и постараются использовать те качества, которыми обладают. Алиев себя показал как очень хороший игрок. Но и в нашей команде собраны футболисты высокого уровня».