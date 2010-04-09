Главный архитектор госкорпорации «Олимпстрой» Олег Харченко заявил, что строительство санно-бобслейной трассы в Сочи начнется в конце апреля. «Наша трасса отвечает всем требованиям МОК к таким сооружениям. Уверены, что трасса в Сочи будет безопасной. Перепроектирования санно-бобслейной трассы в Сочи не будет. Проектные работы выполнены и проходят экспертизу. Подготовка к строительству уже началась», – отметил Харченко. Трасса в Сочи будет первой в мире, имеющей три контруклона, что обусловлено рельефом выбранной под ее строительство площадки. Расчетная максимальная скорость для саней составит 138,5 км/ч, для скелетона – 127,4 км/ч, для бобов – 138,5 км/ч. Российские и зарубежные спортсмены смогут опробовать трассу уже в январе-феврале 2012 года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.