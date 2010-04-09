Бутрагеньо: Говорить, что Месси лучший в истории - безответственность

Директор по связям с общественностью мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо не согласен с тем мнением, что футболист испанской «Барселоны» Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на испанскую Marca. «Большая безответственность говорить о том, что Месси является лучшим игроком за всю истории футбола, тогда как у него впереди ещё восемь или девять лет. Конечно, Месси – прекрасный игрок, почти неудержимый. С мячом обращается так, что создаётся впечатление, будто мяч прилипает к его ногам», - заявил Бутрагеньо. Один из представителей «Пятерки стервятников» высказался и относительно субботней игры с «Барселоной», сказав, что не следует бояться каталонцев. Бутрагеньо уверен, что «сливочные» вполне могут победить.