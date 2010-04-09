Томаш Адамек объяснил причину отказа от боя с Кличко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Томаш Адамек объяснил в интервью изданию The Times, почему отказался от поединка против чемпиона WBC Виталия Кличко. По словам Адамека, предложение об этом бое поступило к нему в сентябре прошлого года, когда от встречи с Виталием отказался нынешний чемпион WBA Дэвид Хэй. «Я получил предложение за три недели до поединка, — рассказал польский боксер. — Меня не пугают трудные бои, но я выхожу на ринг, чтобы побеждать, а не просто зарабатывать деньги. На тот момент я не был готов к встрече с таким соперником, как Кличко. Надеюсь, наши пути еще однажды пересекутся». Адамек также сообщил, что его промоутер недавно общался с Адамом Бутом, менеджером Дэвида Хэя. Он не знает всех подробностей переговоров, но предполагает, что в случае победы над Крисом Арреолой может встретиться с чемпионом WBA. allboxing.ru