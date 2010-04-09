Хоккей. Суд запретил 7 игрокам «Сокола» участвовать в чемпионате Украины

Игроки ХК «Беркут» обратились в суд с иском о защите права, «которое было нарушено незаконными и противоправными действиями ответчиков (ХК «Сокол») и приводит к нарушению принципов честного делового партнерства и справедливости по отношению к команде, что свидетельствует о безоснавательным нарушением равенства команд.» Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы ХК «Беркут». Истцы просили запретить Всеукраинской общественной организации «Федерация хоккея Украины» допускать к участию в играх 18-го чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона 2009/2010 игроков: Владимира Алексюка, Никиту Васильева, Вадима Аверкина, Романа Малова, Дмитрия Нименко, Евгения Пастуха, Александра Яковенко. Броварской суд Киевской области, изучив материалы дела, удовлетворил иск и запретил Федерации хоккея и ООО «Хоккейный клуб «Сокол Киев» допускать к участию в играх 18-ого чемпионата Украины сезона 2009/2010 игроков: Владимира Алексюка, Никиту Васильева, Вадима Аверкина, Романа Малова, Дмитрия Нименко, Евгения Пастуха, Александра Яковенко.