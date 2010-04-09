Воронин: Надеюсь, нашу атаку прорвет. В том числе, и меня.

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением о старте команды в чемпионате России. «Конечно, мы не ожидали, что начало чемпионата окажется таким неудачным, рассчитывали на большее, – приводит слова украинца официальный сайт клуба. – Сами виноваты – допускаем ошибки, за которые соперник нас нещадно наказывает. Тот же «Локомотив» моментов-то не создавал, но реализовал два «стандарта», да подкараулили нашу оплошность. В итоге вновь поражение. Крайне обидно так терять очки, особенно во встречах с прямыми конкурентами в борьбе за самые высокие места. Пока не поздно надо наверстывать упущенное, работой на тренировках приманивать удачу. Игр-то впереди еще много, верим, что поправим положение. Надеюсь также, что прорвет нашу атаку. В том числе и меня после гола «Локомотиву». Знаю, что болельщики ждут от меня забитых мячей, каждый нападающий хочет пополнять лицевой счет, однако таких уж 100-процентных моментов в предыдущих трех матчах не припоминаю.При этом, если исходить из того, что в каждой игре после моих передач возникают хорошие возможности поразить ворота у Кокорина, можно считать нашу связку неплохо сыгранной. У Саши хорошая скорость, он грамотно открывается, но пока очень молод, это сказывается в завершающей стадии атак. Представляю, насколько Кокорину непросто, я его стараюсь подбадривать. Не сомневаюсь, что свои голы он еще забьет. И ему просто необходима сейчас поддержка и команды, и болельщиков».