FIL: Находись Кумариташвили на траектории, отделался бы ушибами и синяками

Согласно официальному расследованию гибели грузинского саночника Нодара Кумариташвили, трагедия в Ванкувере вызвана непредвиденными обстоятельствами. «То, что случилось с Надаром, очень, очень исключительный в своем роде случай. Кумариташвили совершил ошибку при прохождении трассы. Если бы он находился на траектории, то все было бы хорошо и он отделался бы ушибами и синяками. Он не должен был умереть, но мы вынуждены с этим считаться. Нодар был членом нашей большой семьи», – приводит слова представителя Международной федерации санного спорта (FIL) Свейна Ромстада AP.