Россия создаст реестр объектов спорта

Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение всероссийского реестра объектов спорта. Соответствующие поправки вносятся в закон «О физической культуре и спорте в РФ», передает Интерфакс. Как говорится в пояснительной записке, необходимость создания реестра обусловлена тем, что сегодня отсутствует систематизированная информация о количестве, назначении и специфике объектов спорта, находящихся на территории России. Это, в свою очередь, препятствует развитию спортивной инфраструктуры, мешает определению потребностей населения в объектах спорта. Объектами спорта законопроект называет недвижимое имущество, специально предназначенное для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Антоном Сихарулидзе и Владиславом Третьяком.