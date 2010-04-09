Формула-1. Хэмилтон: В Шанхае мы будем конкурентноспособны

Пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон дал свой комментарий перед следующим этапом сезона-2010 – Гран-при Китая, который пройдёт в следующий уик-энд. «Тяжело поверить, что нам уже предстоит провести четвёртую гонку сезона, время с начала сезона пролетело так быстро. После Гран-при Малайзии у меня было время поразмышлять о начале чемпионата, и я доволен результатом, которого я и Дженсон добились в таких непростых условиях. Я действительно с нетерпением ожидаю гонки в Китае. Мне очень нравится приезжать в Шанхай. В 2008 году на этой трассе я провёл одну из лучших гонок в своей карьере, одержав победу после старта с поула. После первых трёх гонок нынешнего сезона мы довольны своим гоночным темпом. Мы чувствуем себя комфортно и уверены, что будем в числе лидеров. На этой трассе можно обгонять, особенно на длинной прямой в конце. Я уверен, что у нас будет конкурентоспособный уик-энд», – цитирует Хэмилтона пресс-служба «Макларена».