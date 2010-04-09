Бокс. Команда Абрахама опротестовала результат боя с Дирреллом

Немецкая промоутерская компания Sauerland Event, подала протест во Всемирный боксёрский совет (WBC), в котором требует пересмотреть результат поединка между Артуром Абрахамом и Андре Дирреллом, состоявшегося 27 марта в США в рамках турнира Super Six World Boxing Classic. Напомним, что этот бой завершился победой Диррелла вследствие дисквалификации Абрахама в 11 раунде за удар по упавшему сопернику. Компания Sauerland Event, представляющая интересы Абрахама, требует отменить этот вердикт и признать поединок состоявшимся без объявления результата. В протесте Sauerland Event, отмечает неудовлетворительное судейство рефери Лоренса Кола, который не фиксировал удары Диррелла ниже пояса, а также не засчитал американцу нокдаун в десятом раунде, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на немецкое издание Bild.de.