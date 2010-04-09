Сборная Украины по футболу сыграет с Канадой

Определился еще один соперник в товарищеском матче сборной Украины. 8 октября подопечные Мирона Маркевича дома сыграют против Канады. «Как вы знаете, первый поединок под руководством Мирона Маркевича национальная проведет 25 мая в Харькове против литовцев. После этого 29-го числа во Львове мы будем принимать сборную Румынии, а 2 июня в Осло померяемся силами с норвежцами. Матч против команды Голландии 11 августа. Далее 3 сентября подопечным Мирона Маркевича предстоит визит в Польшу, где они сыграют с командой хозяев», - заявил вице-призидент ФФУ Владимир Лашкул. «Запланирован спарринг и на 7-е число, но пока соперника украинцев в этот день я назвать не могу, так как переговоры ведутся практически со всеми европейскими ассоциациями, чьи сборные не будут в этот день проводить матчи отборочного турнира Евро-2012. Такая же ситуация и с 12 октября. А вот что касается 8 октября, то в этот день к нам пожалует сборная Канады. Договоренность относительно этого достигнута, осталось поставить подписи под соответствующим контрактом. Также отмечу, что 17-го числа состоится только один официальный поединок — Франция — Сан-Марино, поэтому не стоит исключать, что и в этот день у украинской команды будет спарринг», - отметил вице-президент. Газета «Команда»