Лукашенко переизбран на пост президента НОК Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на пост президента Национального Олимпийского комитета (НОК) страны. «Данное решение было принято единогласно в пятницу на Олимпийском собрании», – сообщил представитель пресс-службы белорусского президента. Лукашенко является бессменным главой НОК Белоруссии со дня его основания. Кроме того, в пятницу было принято решение об избрании первым вице-президентом НОК помощника главы государства по вопросам развития физической культуры и спорта Игоря Заичкова. Вице-президентами НОК избраны Геннадий Алексеенко и Сергей Тетерин. Лукашенко, выступая на заседании НОК, заявил, что Белоруссия должна войти в первую десятку спортивных государств мира на Олимпиадах в Сочи и Лондоне. «Задача номер один для министерства спорта и туриста, НОКа, всех федераций, спортсменов и тренеров: на Олимпиадах в Лондоне и Сочи мы должны подойти, а лучше войти в первую «десятку» спортивных государств», - сказал Лукашенко. «Пусть будет 25 медалей, 5 из них – золотые (на летних играх в Лондоне), и 5 медалей на зимней Олимпиаде (в Сочи). Что, не можем? Конечно, можем». По его словам, эти требования вполне реально, если предпринять энергичные шаги к кардинальному улучшению спортивной отрасли. Белорусский президент считает необходимым формировать резерв для белорусского спорта. В 2006 году на летних Олимпийских играх в Пекине белорусская сборная завоевала 19 медалей - четыре золотые, пять серебряных, и 10 бронзовых. В 2010 году на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в копилке национальной сборной было три медали – золотая, серебряная, бронзовая.