Чемпионат Украины. «Днепр» отбирает у «Шахтера» очки. Результаты 24-го тура

Чемпионат Украины. 24-й тур «Металлург» З – «Оболонь» - 2:1 Голы: Невмывака (4), Алози (30) - Конюшенко (9) «Кривбасс» - «Металлист» - 2:2 Голы: Морозюк (37), Кицута (92) – Олейник (32), Фининьо (63) «Черноморец» - «Ворскла» - 0:0 «Динамо» - «Арсенал» - 3:1 Голы: Вукоевич (34), Маграо (62), Милевский (65) – Закарлюка (73) «Шахтер» - «Днепр» - 0:0 «Ильичевец» - «Металлург» Д – 0:4 Голы: Димитров (41, с пенальти), Танаса (69), Мхитарян (8), Димитров (84) «Закарпатье» - «Карпаты» - 1:1 Голы: Микуляк (92) – Батиста (28) «Таврия» - «Заря» - 0:1 Гол: Силюк (62)