Россияне не платят зарплату Хиддинку

Кис ван Ньювенхейзен, агент главного тренера сборной России по футболу Гууса Хиддинка, пожаловался на то, что Российский футбольный союз не платит наставнику зарплату с января 2010 года. Ван Ньювенхейзен назвал эту историю неприглядной, но выразил надежду, что ситуация изменится, пишет издание «Советский спорт». Контракт Хиддинка истекает 15 июля. Агент голландского тренера напомнил, что Хиддинк работал в Южной Корее, Австралии и других странах, но с таким отношением к контракту столкнулся впервые. По данным «Советского спорта», ссылающегося на окружение Хиддинка, тренер и его агент не собираются доводить дело до суда и рассчитывают на компромиссное решение вопроса по зарплате. Хиддинк возглавил сборную России в 2006 году, а его контракт оплачивал фонд «Национальная академия футбола», учрежденный российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Однако в январе 2010 года фонд прекратил выплачивать зарплату Хиддинку. По неофициальным данным, голландский тренер получает семь миллионов евро в год. Хиддинк уже подписал контракт с Федерацией футбола Турции. К исполнению обязанностей наставника сборной этой страны он приступит 1 августа. Что касается нового главного тренера сборной России, то им, по данным «Советского спорта», станет голландец Дик Адвокат. Контракт будет подписан в течение месяца. «Лента.ru»