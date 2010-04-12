Захаров отсеял от сборной Украины пятерых хоккеистов

Защитник «Сокола» Юрий Гунько, выступающий за сборную Украины с 1992 года (148 матчей в свитере с трезубцем на груди), не сыграет на предстоящем чемпионате мира в голландском Тилбурге. Из-за хронической травмы голеностопа 38-летний ветеран не смог поучаствовать в товарищеских матчах Украина - Польша (5:1, 2:1), после чего принял решение отказаться от дальнейшего участия в сборах национальной дружины в Минске. Также определенные проблемы со здоровьем испытывают «соколы» Владимир Алексюк и Александр Победоносцев, травмировавшиеся во втором украино-польском противостоянии. При этом оба защитника отправляются в составе делегации в Минск, где продолжат восстанавливаться и работать вместе с командой. Тем временем, тренерский штаб сборной Украины во главе с Михаилом Захаровым сделал первый отсев, сократив состав кандидатов на поездку на ЧМ-2010 до 25 полевых хоккеистов и 3 вратарей. На второй сбор, который состоится в Минске с 12 по 16 апреля, белорусский специалист не взял дуэт вратарей: Андрея Пяткевича, Александра Федорова и трио нападающих - Никиту Буценко, Виталия Донику и Игоря Карлова. gazeta.ua по материалам ХК «Сокол»